التعليم تتيح للطلبة المصريين بالخارج التسجيل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الثانى، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل بامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلبة المصريين فى الخارج تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وفقا لإعلان التقدم، طبقا للجداول التى ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب فى حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات فى حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأى طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولى الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة فى حالة مخالفة ذلك.

كان الطلبة المصريين فى الخارج أدوا امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى 26 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.