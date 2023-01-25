التخطيط تختتم ورشة عمل "صحافة الشركات الناشئة"

كتبت أسماء أمين

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التدريبية "صحافة الشركات الناشئة" التي نظمها مشروع رواد 2030 على مدار يومين لعدد من الصحفيين والإعلاميين حول صحافة الشركات الناشئة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وتضمن اليوم الثاني للورشة عدد من الجلسات حاضر فيها مجموعة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال والإعلام، حيث تناولت الجلسة الأولى التي حاضرت بها ديانا الضبع، المؤسس والمنتج التنفيذي لبرنامج "الفرصة" و"هنا الشباب" كأحد مسابقات رواد الأعمال، كيفية صنع برنامج تليفزيوني للشركات الناشئة، مؤكدة أن الورشة التدريبية تتضمن عدد من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يتماشى مع الهدف منها في رفع وعي الإعلاميين بفكرة وماهية الشركات الناشئة.

وجاءت الجلسة الثانية حول آليات نمو الشركات الناشئة، والتي حاضر بها الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تضمنت الجلسة الثالثة استعراض كيفية جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الناشئة وطرق تحليل المؤشرات، والتي قدمها طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والذي أشاد بفكرة ورشة العمل التي ستنعكس بصورة إيجابية على ما يقدمه الإعلام حول الشركات الناشئة.

واستعرضت ندى حلمي، مديرة حاضنات نهضة مصر في الجلسة الرابعة، كيفية استغلال صانع المحتوى لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة منها في إيصال محتوى معين للجمهور، مؤكدة توافق توقيت الورشة التدريبية مع النمو الكبير الذي تشهده الشركات الناشئة.

كما تناولت الجلسة الخامسة في اليوم الثاني من ورشة العمل والتي حاضر بها - عبر الفيديو كونفرانس- محمد عزت، المدير التنفيذى وأحد مؤسسي شركة بوسطة؛ قصة نجاح الشركة.