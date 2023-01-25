البيت الأبيض يحذر: روسيا ستزيد هجماتها على أوكرانيا مع تحسن الطقس

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، إن روسيا ستزيد من وتيرة هجماتها في أوكرانيا مع تحسن أحوال الطقس، وإن "علينا وعلى أوكرانيا الاستعداد لذلك".



وأضاف، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "ظروف الطقس حالياً ليست جيدة مع برودة الشتاء، وهناك بعض القتال في دونباس، لكن فيما عدا ذلك ليس هناك الكثير من القتال".



وحذر من ارتفاع وتيرة الهجمات الروسية مع تحسن الطقس.