اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 07:36 م
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: بايدن يعقد محادثات مع زعماء أوروبيين حول المساعدات إلى أوكرانيا

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:05 م
البيت الأبيض: بايدن يعقد محادثات مع زعماء أوروبيين حول المساعدات إلى أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالي جيورجي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تناول خلالها المساعدة لأوكرانيا.
 
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "تحدث الرئيس بايدن صباح اليوم مع الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني سوناك في إطار التنسيق الوثيق بشأن المساعدات لأوكرانيا".
 
وكانت قد كشفت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
 
وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".
 
ويشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.
 

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