اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 09:25 م
أكرم القصاص
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البحرين تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:27 م
البحرين تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا البحرين
أ ش أ

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أدانت البحرين واستنكرت بشدة، اليوم الأربعاء، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، معتبرة أن ذلك يعد تحريضًا على الكراهية الدينية والعنصرية.


وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال الاستفزازية والممارسات المتطرفة التي تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية، والضوابط المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي.. داعية إلى احترام جميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، ومنع جرائم الإسلاموفوبيا، والتعاون الدولي في نشر قيم التسامح والسلام والحوار بين الأديان والحضارات.

 


البحرين

تمزيق المصحف

هولندا

لاهاى

الإساءة للمقدسات الإسلامية



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