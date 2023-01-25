البحرين تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

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أدانت البحرين واستنكرت بشدة، اليوم الأربعاء، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، معتبرة أن ذلك يعد تحريضًا على الكراهية الدينية والعنصرية.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - رفضها المطلق لمثل هذه الأعمال الاستفزازية والممارسات المتطرفة التي تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية، والضوابط المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي.. داعية إلى احترام جميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، ومنع جرائم الإسلاموفوبيا، والتعاون الدولي في نشر قيم التسامح والسلام والحوار بين الأديان والحضارات.