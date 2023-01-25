اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمريكيون يواجهون "مأزق" سداد القروض بسبب الأزمات الاقتصادية

الأربعاء، 25 يناير 2023 05:21 م
الأمريكيون يواجهون "مأزق" سداد القروض بسبب الأزمات الاقتصادية أمريكا - أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"التعثر" يبدو عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية فى الولايات المتحدة، مع عجز قطاع كبير من الأمريكيين عن سداد أقساط القروض، خاصة قروض السيارات، والتي شهدت زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة.

ففى شهر ديسمبر الماضى، وصلت القروض المتعثرة إلى أعلى معدل لها منذ الأزمة المالية قبل حوالي 15 عاما، حيث زادت القروض المتعثرة لأكثر من شهرين زادت بنسبة 5.3% وقفزت بنسبة 26.7% عن العام الماضى.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "كوكس أتوموتيف"، أنه على الرغم من أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص يفقدون مدفوعات القروض، إلا أن هذا لم يظهر بعد في حالات التخلف عن السداد.

وأوضح التقرير أن موجة التخلف عن السداد ربما تشهد زيادة كبيرة فى الأشهر القادمة، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.


أمريكا

الاقتصاد الأمريكي

أزمات الاقتصاد الأمريكي

سداد القروض

الازمة العالمية

ازمة الاقتصاد العالمى

الحرب الروسية الاوكرانية

ازمة الديون العالمية

التضخم العالمى

الأزمة العالمية

ارتفاع الاسعار

أزمة الغذاء

اسعار الغذاء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

خارج الحدود.. مواطنو بريطانيا يرفعون شعار "اشترى الآن وادفع لاحقا" بسبب التضخم (فيديو)

السبت، 21 يناير 2023 12:43 ص

أوروبا تواجه عاصفة الديون وسط اضطراب اقتصادى وتضخم مستمر.. ديون شركات الطاقة الأوروبية 1.7 تريليون يورو.. فرنسا تسجل 3 تريليونات وإيطاليا تقرر زيادتها بـ2023 لتوفير سيولة..خبراء: عدم رفع أسعار الفائدة من الحلول

الجمعة، 20 يناير 2023 06:34 م

الأزمات والتضخم يعصف ببريطانيا.. أقفال على اللحوم والألبان والجبن.. وزيادة السرقات

الجمعة، 20 يناير 2023 06:25 م

إسبانيا تسجل ديونا تتجاوز 1.5 تريليون يورو مع معدل تضخم 4.5% فى 2023

الجمعة، 20 يناير 2023 01:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة