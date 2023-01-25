الأمريكيون يواجهون "مأزق" سداد القروض بسبب الأزمات الاقتصادية

بيشوى رمزى

"التعثر" يبدو عنوان المرحلة الاقتصادية الحالية فى الولايات المتحدة، مع عجز قطاع كبير من الأمريكيين عن سداد أقساط القروض، خاصة قروض السيارات، والتي شهدت زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة.

ففى شهر ديسمبر الماضى، وصلت القروض المتعثرة إلى أعلى معدل لها منذ الأزمة المالية قبل حوالي 15 عاما، حيث زادت القروض المتعثرة لأكثر من شهرين زادت بنسبة 5.3% وقفزت بنسبة 26.7% عن العام الماضى.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "كوكس أتوموتيف"، أنه على الرغم من أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص يفقدون مدفوعات القروض، إلا أن هذا لم يظهر بعد في حالات التخلف عن السداد.

وأوضح التقرير أن موجة التخلف عن السداد ربما تشهد زيادة كبيرة فى الأشهر القادمة، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.