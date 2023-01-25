استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب بتغيير العملات الأجنبية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بتغير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، ثم يستولوا على المبالغ المالية ويفروا هرابين.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة النصب على المواطنين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بتضرره من شخص "مجهول" لتواصله معه هاتفيًا من رقم "مُحدد" والإتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال (مبلغ مالى عملة محلية مقابل مبلغ مالى عملة أجنبية) ولدى حضوره غافله وإستولى على المبلغ المالى ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- غادر البلاد").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" مقلدين، وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب وأقرا بقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه بالنصب والاحتيال على المواطنين، باستخدام المبالغ "المقلدة" المضبوطة بحوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.