استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء عند 1770 جنيها للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري الأربعاء 25 يناير 2023 لتسجل أسعار جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1770 جنيها للجرام، بعد أن عاود المعدن الصعود بسبب تحرك في سعر الذهب عالميا لمستويات 1940 دولار

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1517 جنيها.

عيار 21 يسجل 1770 جنيها.

عيار 24 يسجل 2023 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14160 جنيها.

الذهب عالمياً ارتفعت ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية حيث أدى تراجع الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل في أمريكا إلى جعل الذهب رهانا أكثر جاذبية، بحسب تقرير جولد بيليون ، وارتفع سعر الذهب 0.3 % إلى 1937 دولار للأوقية، وكان أعلى سعر مسجل خلال التداولات 1942 دولار للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص للعديد من المشترين.

الذهب اكتسب ما يقرب من 120 دولار منذ بداية عام 2023، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع الأول والثاني من 2023، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022، وفق gold Bullion، حيث أن الركود المتوقع قد يجبر البنك المركزي الأمريكي على تخفيف تشديد السياسة النقدية.

و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمراره في رفع أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليا ، فقد يؤدي ذلك إلى محو بعض الارتفاعات التي حققها الذهب منذ عام حتى تاريخه وسحب الأسعار مرة أخرى إلى المستوى البالغ 1900 دولار، وقد تحدد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الرابع والمقرر إصدارها يوم الخميس نغمة الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيتم اعتبار أي علامات تدل على ضعف الاقتصاد الأمريكي كسبب لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتضييق بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب، والذي قد يستقبل أيضا تدفقات الملاذ الآمن.