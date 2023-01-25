اليوم السابع
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اتحاد المصريين بالخارج يقرر تأسيس فروع بدولتى لبنان والإمارات

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:04 ص
اتحاد المصريين بالخارج يقرر تأسيس فروع بدولتى لبنان والإمارات اجتماع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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أعلن علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الاتحاد دعى رؤساء الفروع لاجتماع عبر منصة زووم استمر 4 ساعات حضره رؤساء الفروع وممثلي الجاليات المصرية في الخارج، وناقش أهم النشاطات التي تمت في الفترة الماضية والعوائق التي تواجه الجاليات في مهامهم .
 
وتناول الاجتماع طرق تنشيط التحويلات الدولارية إلى مصر وزيادة إسهامات أبناء الوطن في الخارج وأهمية التواصل مع البنوك التي تملك فروع لها في الخارج للمساهمة في تيسير إجراءات التحويلات المصرفية، كما تم تناول تنشيط الحركة السياحية إلى مصر من خلال قضاء الجاليات أوقات أجازاتهم في مصر واستئناف رحلات أبناء الوطن في الخارج إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا خصوصاً بعد نجاح رحلة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية .
 
وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعة الأخير تأسيس فرع دولة لبنان وفرع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فرع الإتحاد العام المنتشرة في العالم ، وقد تم ايضاً اعتماد لائحة الفروع الموحدة التي تنظم عمل هذه الفروع بالشكل المطلوب وشملت اللائحة كيفية تكوين الفرع وهيكلة التنظيمي والعلاقة بين الأعضاء وبين الفرع والمركز الرئيسي .
 
استقبل الاتحاد العام للمصريين فى الخارج أول فوج قادم من أمريكا فى الرحلات السياحية التى ينظمها فرع أمريكا ضمن برامج الأنشطة السنوية، وصل عبر الخطوط الوطنية قادمين من شتى الولايات الأمريكية الفوج الأول وعددهم (50) فرد من أبناء الجيلين الثانى والثالث من واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسى وفلوريدا ومن كافة الولايات.

وقال رأفت صليب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين فى أمريكا، إن الفوج الأول وصل للقاهرة صباح الخميس 19 يناير لقضاء أسبوعين فى القاهرة والأقصر واسوان وشرم الشيخ لزيارة الأماكن السياحية الأثرية والأماكن الترفيهية فى مصر وأن الأقامه فى مصر فى فنادق (5) نجوم وفى نايل كروز خلال زيارة الأقصر واسوان، ويشمل برنامج الرحلة تخصيص يومين لزيارة الأهل والأقارب فى القاهرة والمحافظات.

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المصريين فى الخارج

اتحاد المصريين فى الخارج

الامارات

لبنان

فروع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج



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