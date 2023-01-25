إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بدراجة وسقوطها بإحدى ترع بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) أدى إلى سقوط السيارة في ترعة بطريق سعود – الحسينية، أمام كوبري السمايحة في دائرة مركز شرطة الحسينية في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية وبين دراجة بخارية (توك توك) أدى إلى سقوط السيارة في مياه ترعة بطريق سعود – الحسينية، أمام كوبري السمايحة في دائرة مركز شرطة الحسينية.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، وانتقلت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم جميعًا وغادر ثلاثة منهم المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية التحقيقات.