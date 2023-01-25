أهالى قرية قاطية بشمال سيناء ينظمون احتفالا بعيد الشرطة

شمال سيناء - محمد حسين

نظم بيت ثقافة قاطية التابع لفرع ثقافة شمال سيناء احتفالا بقرية قاطية بمركز بئر العبد شارك فيها الأهالى.

وأعلن بيت ثقافة قاطية تنظيمه احتفالية بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة انطلقت بفعاليات تضمنت قافلة ثقافية برئاسة أحمد عبد الصاحى ووصلت لتجمع المنصور وعرب بلى بالتنسيق مع أهالى التجمع لمشاركة المجتمع المدنى فى ذكرى عيد الشرطة.

يدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى ودقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ثم كلمة مدير الموقع ونبذة مختصرة عن الملحمة التاريخية لرجال الشرطة بمدينة الإسماعيلية وعرض لفرقة كورال أطفال بيت ثقافة قاطية تحت التأسيس، وقصيده شعر لأبطال الشرطة المصرية ودورهم الكبير فى عودة الأمن مرة أخرى لسيناء، وعمل مسابقة ثقافية وفنية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وفقرة ترفيهية للأطفال من الألعاب الذهنية فى وسط أجواء من الفرح والسرور بحضور الشيخ سويلم ابو سلام شيخ قبيلة بلى وحسين ممثلا لمجلس المدينة.

وواصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء احتفالاتها بعيد الشرطة بمختلف مراكز الشباب.

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الاحتفالات انطلقت بكافة مراكز الشباب والرياضة، واستهلت بنشاط اعضاء برلمان شباب مصر بزيارات ميدانية لمديرية الأمن وعدد من أقسام الشرطة لتقديم التهنئة لرجال الشرطة المصرية بعيدهم القومى عرفانا وتقديرا للدور الذى قامت به الشرطة المصرية فى إعادة الأمن والأمان لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011 وتقديم الهدايا التذكارية والورود.

اضاف أنه فى هذا السياق نظمت ادارة رفح دورى خماسى كرة القدم على مستوى مراكز الإدارة ضمن خطة النشاط الرياضى لهذا الشهر احتفالا بعيد الشرطة المصرية.

واشار أنه التقت الفرق المشاركة وسط أجواء حماسية للفوز، بأشراف عام من مدير الإدارة تيسير محمد، وانتهت اللقاءات بفوز مركز شباب مدينة رفح على مركز شباب الوفاق بنتيجة 1/0 وحصل على كأس البطولة.

وقال أنه يهدف النشاط إلى بث روح التعاون بين أعضاء الفريق واستثمار أوقات الفراغ فى ممارسة الرياضة، وتوسيع القاعدة الرياضية وجعلها اسلوب حياة بما يعكس بالإيجاب علئ اللياقة الصحية والبدنية لهم، وأحياء دور مراكز الشباب فى جذب المزيد من الأعضاء ممارسة كافة الأنشطة الرياضية داخل المراكز.

اضاف إيهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة، أن الاحتفال جاء لتقديم الشكر والتقدير لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل ودفاعهم عن الوطن والتضحية بأرواحهم لحماية الشعب المصرى وتهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء، وترسيخ الوطنية فى قلوب المصريين.

وأشار إلى أنه يشهد مركز شباب مدينة العريش الدورات الكشفية للكشافة الجوية بالمركز، واشتملت تدريبات اليوم على عمل نماذج كشفية بقيادة عبد اللطيف صوان والقائد محمود حجاب وفاطمة جمال مسئول الكشافة بالمركز، ويتضمن برنامج الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملى والنظرى عن موضوعات تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، والتعريف بها، مبادئ الحركة الكشفية، المهارات الكشفية، أنواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث والحبال والعقد والربطات، إدارة الذات، التقاليد الكشفية، تقديم العروض والتطبيقات، أسس التخييم، الطهى الخلوى، إدارات الأزمات والكوارث.