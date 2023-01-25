أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-1-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العربي، والألومنيوم العربية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 495.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 11.39%، واستحوذت المؤسسات على 29.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 157.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 8.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.89%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.586 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.02%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 44.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.70%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 21.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 44.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.16%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 36.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 16.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.28%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.