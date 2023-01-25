أخبار مصر.. رئيس وزراء الهند يعلن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها الزيارة التاريخية للرئيس السيسى إلى الهند، ولقاءه ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، والذى أعلن عن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السيدة انتصار السيسى: نستلهم من عيد الشرطة أسمى معانى العزة والفخر والشجاعة

قالت السيدة انتصار السيسى،قرينة رئيس الجمهورية:"نحتفل اليوم بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة الذي نستلهم من ذكراه أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة، حيث قدم أبطال الشرطة عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها"

رئيس وزراء الهند: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي".

عشان ميتنصبش عليك.. 11 تنبيها تحميك من شركات التوظيف الوهمية

وجهت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بشأن حمايتهم ورعايتهم في الخارج، وتحصينهم ضد النصب عليهم من قبل شركات التوظيف الوهمية، وذلك على النحو الآتي:-

الرئيس السيسى: اتفقنا على تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات فى مصر.

التعليم تحدد المسموح لهم بالتقدم لامتحان الترم الثاني للمصريين في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني وهم:

رسائل سلام وأمان من الرئيس السيسي للهند فى احتفالها بيوم الجمهورية.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة اليوم بالقصر الرئاسي الهندى، حيث قال: "اسمحوا لي أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة – حكومةً وشعبًا – بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية".

الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية نصرة للقرآن الكريم

طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قويٍّ وموحَّدٍ نصرةً لكتاب الله ولقرآننا الكريم؛ كتاب المسلمين المقدَّس، وردًّا مناسبًا لحكومتي هاتين الدَّولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير"، وجديرة بهم أن يسموها ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ مرتبطةٍ بالله وهداية السماء.

عودة العمل بمحكمة شمال سيناء ونياباتها السبت المقبل بعد توقفها منذ 2015

يعود العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، اعتبارا من يوم السبت، بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.

"اليوم السابع" تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية الجمعة

يقام عزاء الكاتب الصحفى علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع ونائب رئيس التحرير، الجمعة المقبلة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولى للكتاب بعد قليل، ويتفقد المعرض يرافقه وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين.

الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية يستقبل المواطنين لتسجيل الشقق السبت

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن غدا الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

الأرصاد: أجواء مستقرة على كافة الأنحاء وتحذير للمواطنين بسبب الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء المستقرة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى شديد البروده جنوبا.

رئيس وزراء الهند يعلن رفع حجم التجارة مع مصر إلى 12 مليار دولار

رحب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، مشيرا الى أن زيارة الرئيس السيسي شرف كبير.

صعود مؤشر البورصة الرئيسى2.31%.. والتداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء عند 1770 جنيها للجرام من عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري الأربعاء 25 يناير 2023 لتسجل أسعار جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1770 جنيها للجرام، بعد أن عاود المعدن الصعود بسبب تحرك في سعر الذهب عالميا لمستويات 1940 دولار

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ15 للمسابقة

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الجولة السادسة عشرة من البطولة، على رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ15 للمسابقة

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الجولة الـ16 من البطولة، على رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

فراعنة اليد فى مواجهة السويد بربع نهائى بطولة العالم لليد

يواجه منتخب مصر لرجال كرة اليد نظيره السويدى فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

مواعيد مباريات اليوم.. برشلونة ضد سوسيداد ونوتينجهام مع مان يونايتد

يشهد اليوم الأربعاء 25-1-2023 عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة برشلونة وريال سوسيداد فى ربع نهائى كأس ملك إسبانيا، ولقاء نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

قمة السيسى و"مودى" بقصر حيدر آباد تبحث تعظيم التعاون مع الهند عسكريًا واقتصاديًا وسياحيًا.. الرئيس يؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.. ورئيس وزراء الهند: حكمة الرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر حيدر آباد بنيودلهي مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي.

بعد مطالبة مواطن بسداد 2 مليون جنيه.. الكهرباء تلزم شركات التوزيع بإسقاط تراكمات العدادات.. تطبيق القانون بسقوط المديونية على المستهلك حال الخطأ فى المحاسبة.. موسى عمران: المواطن مش هيتحمل أخطاء شركة التوزيع

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لقرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد موسى عمران ، بإلزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك ومرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة، وذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام، وذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى بعد مطالبته بسداد تراكمات بقيمة 2 مليون جنيه.

الرئيس السيسى بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية فى مصر.. بحثنا الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي.. ومصر تضع قضايا المناخ ونقص الغذاء على رأس أولوياتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.

الشرطة اليوم فى عيد..10 مشاهد من الاحتفال الـ71.. توزيع الورود والشكولاتة على المارة.. إهداء الأطفال أدوات مدرسية وألعاب ومطويات إرشادية.. واستضافة براعم قادرون باختلاف واستعراضات بالنيل أبرز المظاهر

تحتفل وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ71، تخليدا لمعركة الإسماعيلية، عندما استبسل رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة في 25 يناير سنة 1952، ورفضوا تسليم المبنى للمحتل الإنجليزي، حيث يتواصل من وقتها عطاء وفداء رجال الشرطة، وتنطلق الاحتفالات اليوم بهذه الذكرى في كافة أرجاء الجمهورية، من خلال:

920 منفذا تتيح السلع لأهالى الجيزة بأسعار مخفضة.. إطلاق 33 منفذا متنقلا أبرزها فى البدرشين والوراق والعياط والهرم.. وإقامة شوادر فى كرداسة والدقى والحوامدية والعمرانية.. وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

تبذل محافظة الجيزة جهودها لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المحال والأسواق لمواجهة الغش التجاري والتصدي لمحاولات بعض التجار لحجب السلع عن المواطنين والأسواق، بجانب التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.