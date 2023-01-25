أخبار البورصة اليوم الأربعاء 25-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 25-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العربي، والألومنيوم العربية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 495.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 11.39%، واستحوذت المؤسسات على 29.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 157.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 85 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 2 مليون سهم، 198.7 ألف سهم، 2230 سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 31 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 26.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 71 ألف سهم، 74 ألف سهم، 62 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 516.6 ألف سهم، 21139 سهم، 126 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 726 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 122.9 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 355.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.7% من أسهم رأس المال.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة شركة السويدي للكابلات قطر، قد تم منحها خطاب إحالة مؤقت لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوسعة نظام نقل الطاقة بدولة قطر من خلال إنشاء كابلات جديدة تحت الأرض، بالإضافة إلى مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و66 كيلو فولت وتعديلات على الدوائر الحالية تتجاوز 328 مليون دولار، ويشمل نطاق أعمال السويدي للكابلات التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 30 شهرًا.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال، وحققت شركة سيرا للتعليم، إيرادات بلغت 536.1 مليون جنيه خلال فترة الربع الأول من عام 2022/2023 بمعدل نمو سنوي 25%، وبلغ صافي الربح المعدل 104.7 مليون جنيه بنسبة تراجع سنوي 3%.

حقق البنك المصري الخليجي، إيرادات فوائد بلغت 8.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 8%، وبلع صافي الربح بعد الضريبة 845.8 مليون جنيه مقارنةً مع 700.8 مليون جنيه بنسبة نمو 21%.

حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 449.1 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 527.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 14.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 50.1 مليون جنيه مقارنةً مع 82.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%.