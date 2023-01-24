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45 منفذا ثابتا ومتنقلا فى الجيزة تتيح السلع بأسعار مخفضة.. اعرف الأماكن

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:29 ص
45 منفذا ثابتا ومتنقلا فى الجيزة تتيح السلع بأسعار مخفضة.. اعرف الأماكن منافذ السلع في الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أتاحت محافظة الجيزة، 45 منفذا ثابتا ومتنقلا في المراكز والأحياء والقرى؛ لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة 45 منفذا ثابتا ومتنقلا فى الجيزة..

-( حى شمال الجيزة ) 3 منافذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة والثانى بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى، وجارى تجهيز 3 منافذ أخرى للخضراوات والفاكهة.

 

-( حى الوراق ) 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطه الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

 

-(حى العجوزة ) 11 مجمعا استهلاكيا وهى، 6 شارع محجوب ثابت و 16 شارع الفالوجا وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز والحوفى بمدينة الأوقاف و29 شارع جامعة الدول العربية وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة.

-(حى الهرم) تم تجهيز 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري وعدد 61 منفذ ثابت ومجمع إستهلاكى بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافه قطاعات حى الهرم بالإضافه إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية وعددها 12 سيارة ومواقعهم بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق  وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

-(حى الدقي) جارى الانتهاء من تجهيز منفذ بشارع السكرى بمنطقة بين السرايات بالإضافة إلى منفذ (أمان) أسفل كوبرى الدقى مع شارع التحرير وعدداِ من المنافذ المتنقلة.

-(حى الطالبية) جارى تجهيز منفذ بشارع العريش بالتعاون مع السلاسل التجارية ومديرية التموين وفى (حى بولاق الدكرور) عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة والثانى بشارع المطبعه بالإضافة إلى أضخم معرض للسلع الغذائية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-(حى جنوب الجيزة) جارى تجهيز منفذ بمنطقة المنيب وآخر (بحى العمرانية) جارى تجهيزة بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.

-فى قطاع مراكز ومدن المحافظة تم إنشاء 29 منفذ بالوحدات المحلية وهم (مركز منشأة القناطر) 3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا وجارى تجهيز 4 منافذ أخرى وفى (مركز الواحات البحرية) 5 منافذ سلعية الأول خلف الوحدة المحلية والثانى بميدان الرحمن والثالث بقرية القصر بميدان النادى و2 منفذ للخضراوت والفواكه بمدينة الباويطى وقرية منديشة.

-وفى (مركز  الصف) 3 منافذ الأول بقرية الأخصاص ومنفذين بأراض فضاء بطريق 21 وفى (مركز أوسيم) تم تشغيل منفذ بقرية برطس وجارى تجهيز وتشغيل 2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وأمام الوحدة المحلية بالبراجيل، وفى (مركز كرداسة) تم تشغيل منفذ بجوار المدينة.

-وفى ( مركز أبو النمرس) 2 منفذ بقريتى المنوات وبالمدينة وفى ( مدينة الحوامدية) منفذ بجوار مسجد الشهداء وفى ( مركز ومدينة أطفيح ) 4 منافذ بالمدينة وقرى الكداية وصول والكريمات ومنفذ (بمدينة البدرشين ) وفى ( مركز العياط ) 2 منفذ بقريتى البليدة وطهما.


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