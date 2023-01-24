21 علامة تشير لنقص المغذيات.. من نزيف اللثة لتقصف الأظافر وحتى قشرة الرأس

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يمكن أن تحدث أعراض مثل جفاف الشعر والتهاب الفم بسبب سوء التغذية، حيث إنه يمكن أن يكون نقص الحديد مسئولاً عن جفاف الشعر أو تورم اللسان أو تقرحات الفم، كما يمكن أن تكون مشكلة الرؤية في الظلام ناجمة عن نقص فيتامين" أ".

وقالت الصحيفة، إن الملايين منا يعانى على الأقل من نقص واحد في المغذيات بفضل الأنظمة الغذائية الحديثة وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة، ومع ذلك، فإن معظمنا غير مدرك تمامًا، على الرغم من أن أجسامنا بحاجة للحصول على المزيد من الحديد والزنك وفيتامين ب 12 والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى.

أكد الأطباء، أن السبب في ذلك هو أن الأعراض يمكن التغاضي عنها بسهولة أو ربطها بمشاكل صحية أخرى أكثر حميدة، يمكن بسهولة التخلص من التعب المستمر على أنه قلة النوم أو جدول مزدحم، ولكن في كثير من الحالات ينتج عن نقص الحديد، فالمعدن هو المفتاح لضمان تدفق الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بدونه، يمكن لأي شخص أن يجد نفسه يقطع أنفاسه.

وأضافوا، أنه إذا كانت لثتك تنزف كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب نقص فيتامين سي وليس مشكلة في الأسنان، يمكن أن يتسبب النظام الغذائي السيئ في تقصف الأظافر أو تلفها، كما أن التعب هو أحد أعراض العديد من الأمراض الشائعة، والتي وصفها الأطباء على أنها واحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا في جميع مجالات الطب، إن لم تكن أكثرها شيوعًا، إنه شائع جدًا بسبب انتشار نقص الحديد بين السكان، كما تكهن فريق بحث ياباني في عام 2017

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديد يعتبر معدن مهم لتكوين الجسم للهيموجلوبين – والتي تحمل الأكسجين، قد يشعر الشخص الذي يعاني من نقص الحديد بالتعب لأن جسمه لا يقوم بتوزيع كمية كافية من الأكسجين عبر الدم، في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى تشخيص فقر الدم - حيث تفتقر أنسجة الجسم إلى الأكسجين بسبب نقص خلايا الدم الحمراء السليمة.

يوصي الصليب الأحمر الأمريكي بالأطعمة الغنية بالحديد مثل لحم البقر والضأن والدجاج والسبانخ والبروكلي والفراولة والبطيخ - من بين أشياء أخرى كثيرة - كإضافات إلى نظام غذائي يعزز تناول الحديد.

1.قشرة رأس..

لا يمكن أن يكون التخلص من القشرة البيضاء من شعرك محرجًا فحسب - بل يفسد أيضًا مظهرك اذا كنت ترتدى اللون الأسود، حيث إن قشرة الرأس هي حالة يصبح فيها الجلد الموجود أعلى فروة رأس الشخص جافًا ومتقشرًا - مما يؤدي إلى تقشرها، تتشابه أسباب ظهور القشرة مع أسباب جفاف الشعر، يمكن لتعزيز النياسين للدورة الدموية في فروة الرأس أن يمنع الجفاف، جنبًا إلى جنب مع فيتامين ب 6، البيريدوكسين، الذي يدعم تكسير البروتين ويعزز صحة الدماغ.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن للزنك أن يحافظ على خلايا الجلد على فروة الرأس منتعشة وصحية، ويمنع تساقطها، مضيفا، إن البيريدوكسين موجود في الأسماك والدواجن والحمص، الزنك شائع في اللحوم والمكسرات والبذور والعديد من الخضراوات.

2.تساقط الشعر ..

غالبًا ما يؤدي الشعر الجاف إلى تساقط الشعر بشكل مؤقت ، مما قد يؤدي إلى تدمير الثقة بالنفس والقضايا الصحية الأخرى.

لكن الحديد والبروتين ليسا المكونين الأساسيين الوحيدين للحفاظ على شعر صحي، يعمل فيتامين ب 3 ، المعروف باسم النياسين ، على تسهيل الدورة الدموية في فروة الرأس - مما يحافظ على الشعر قويًا وصحيًا، تم ربط فيتامين ب 7 ، المسمى البيوتين، أيضًا بصحة الشعر - لأنه يدعم إنتاج الكيراتين في الجسم.

3.اضطراب نبضات القلب..

يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من المشكلات في الدورة الدموية في عدم انتظام ضربات القلب، لكن غالبًا ما يتم التغاضي عن الأسباب الغذائية، حيث يعتبر الكالسيوم ضروري لتدفق الدم في الجسم، ويساعد في تنظيم الإشارات الكهربائية التي تسبب ضربات القلب، يمكن أن يضر نقص الكالسيوم بقدرة الجسم على ضخ الدم، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

4.ضعف عظام..

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافٍ يمكن أن يترك جسمك هشًا، فيتامين د ، الذي يمتص من خلال الجلد من الشمس، يرتبط نقص فيتامين د بلين العظام - وهي حالة تضعف فيها عظام الجسم.

وذلك لأن فيتامين (د) ضروري لعملية الجسم لامتصاص الكالسيوم – وهو الأساس فى بناء الهيكل العظمي للجسم، كتب باحثون إيطاليون في عام 2021 أن الروابط بين ضعف التعرض لأشعة الشمس وهشاشة العظام تعود إلى القرن الــ17، غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام من ضعف وألم في العظام والمفاصل ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

5.جفاف الشعر..

يمكن أن يكون عدد قليل من صدور الدجاج هو الحل للشعر الجاف المزعج، يمكن أن تتسبب بعض العوامل المختلفة في تساقط الشعر وتقصفه ليشبه القش، لكن الأطباء يحذرون من أن مستويات الحديد والبروتين الضعيفة أحد هذه العوامل.

مثل أسباب التعب، يمكن أن ينتج الشعر الجاف عن نقص الأكسجين الذي يشق طريقه حول الجسم بسبب نقص الحديد، يعد البروتين جزءًا مهمًا من صحة الشعر أيضًا، يتكون الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، والشخص الذي يفتقر إليه في نظامه الغذائي سيواجه صعوبة في الحفاظ على رأس شعر صحي، تعتبر اللحوم مثل الدجاج ولحم البقر والضأن مصادر ممتازة لكل من البروتين والحديد، يجب على الأشخاص الذين يأملون في زيادة تناولهم لكل من الفيتامينات ووقف تساقط الشعر تناول المكسرات والبذور والأسماك - وهي مصادر ممتازة للنياسين والبيوتين.

6.نزيف اللثة..

فيتامين C الأكثر ارتباطًا بالبرتقال والحمضيات ولكنه موجود أيضًا في البروكلي والفلفل والطماطم، وهو جزء لا يتجزأ من عملية شفاء الجسم ويدعم نمو الأوعية الدموية والعضلات والأنسجة الأخرى، عندما يفتقر الشخص إلى فيتامين سي، يواجه جسمه مشكلة في إصلاح الأضرار التي تسببها السموم في الهواء مثل دخان السجائر، عندما يقوم الجسم بإصلاح هذا الضرر بسرعة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث نزيف.

في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يجد الشخص الذي يعاني من نقص حاد في فيتامين سي من فقدان الأسنان..

7.العمى الليلي..

في حين أن البشر ليس لديهم رؤية القطط تمامًا - فإن عدم القدرة على الرؤية في الظلام على الإطلاق يمكن أن يكون علامة على نقص المغذيات.

العمى الليلي هو حالة يواجه فيها الشخص صعوبة في الرؤية في الغرف غير المضاءة جيدًا، يمكن أن يشمل ذلك عدم القدرة على مشاهدة فيلم بشكل صحيح في المسرح، تحدث الحالة عندما لا تتكيف عيون الشخص بشكل صحيح مع التغيرات في 8.الضوء البيئي..

يعتبر البروتين حيويًا للتحكم في حساسية العين في الضوء ويسمح لها بضبط نفسها في بيئات الإضاءة المنخفضة، بدونها، يمكن أن تفقد عيون الشخص بعض الوظائف عندما تكون الأضواء خافتة، ينتشر فيتامين أ في الخضروات الورقية الخضراء والفلفل والأسماك ومنتجات الألبان.

9.خدر الأصابع..

يمكن أن يتسبب نقص كالسيوم الدم، المعروف أيضًا بنقص الكالسيوم الحاد، في شعور الشخص بخدر ووخز في أصابعه، هذا لأن الكالسيوم في الدم أمر بالغ الأهمية لصحة الأعصاب، عندما يعاني الشخص من انخفاض خطير في مستويات الكالسيوم، فقد تبدأ الأعصاب المحيطية في فقدان بعض الوظائف.

في حين أنه غالبًا ما يحدث بسبب نقص الكالسيوم في النظام الغذائي، والذي يمكن إصلاحه عن طريق إضافة المزيد من منتجات الألبان، فإن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم أيضًا، وذلك لأن الفيتامين ضروري لاستقلاب الكالسيوم في الدم.

10.برودة اليدين والقدمين..

يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مسؤولاً عن عرض آخر - برودة اليدين والقدمين، يمكن أن يؤدي نقص خلايا الدم الحمراء السليمة المنتشرة في الجسم إلى افتقارها إلى أطراف الجسم.

في حين أن استخدام القفازات والجوارب يمكن أن يساعد في الحفاظ على دفء الشخص لفترة أقصر، فإن المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بالحديد يمكن أن تحل المشكلة بمرور الوقت.

11.تورم اللسان..

ماذا يقول لسانك عن صحتك؟

تعتبر البقع البيضاء علامة على أنك تحارب عدوى، النعومة تشير إلى أنك بحاجة إلى فيتامينات، علامة أخرى على نقص الحديد هي "فقر الدم"، عندما يصبح لسان الشخص منتفخًا وملتهبًا، مثل الأعراض الأخرى المرتبطة بفقر الدم، ينتج اللسان المتورم عن فشل الجسم في توزيع كمية كافية من الأكسجين حول الجسم، فيتامين ب 12 ، المسمى الكوبالامين، مهم أيضًا لصحة الفم - ويمكن أن يكون نقص فيتامين ب مسؤولاً عن تورم اللسان.

يشكل هذا الفيتامين خلايا الدم الحمراء والجهاز العصبي واستقلاب الخلايا، يمكن أن يؤدي النقص إلى مشاكل في الدورة الدموية، والتهاب اللسان.

12.حرقة الفم..

متلازمة الفم المحروق هي حالة يبدأ فيها لسان وسقف فم الشخص يشعر بالحرقان، يمكن أن ينشأ هذا الشعور من العدم قبل أن يختفي بسرعة مرة أخرى لدى المصابين، من بين الأسباب المختلفة للحالة نقص فيتامين ب 12 والحديد، على غرار اللسان المتورم، كلا المادتين ضروريان لصحة الفم - وتدفق الأكسجين الغني بالدم إلى الفم.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب نقص الزنك، وهو المسؤول عن مساعدة الخلايا في الجسم على التكاثر وإصلاح نفسها.

13.القروح ..

القرحة التي انفتحت داخل شفتك السفلية ليس سببها الهربس، ولكن لأنك لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، مثل مشاكل الفم الأخرى، يمكن أن تكون علامة على نقص الحديد و B12.، ولكن، يمكن أن تكون هذه تفتح القروح داخل الفم أيضًا علامة على أن النظام الغذائي للشخص يفتقر إلى فيتامينات ب الأخرى، فيتامين ب 1 ، المسمى الثيامين، مادة مخزنة في الكبد مهمة لنمو الخلايا، والريبوفالفين، فيتامين ب 2 ، ضروري لصحة الجلد وأنسجة الجسم، البيريدوكسين، يكسر البروتينات الحيوية للجهاز العصبي، تم ربط النقص في جميع فيتامينات ب الثلاثة بتطور قرح الفم، تعتبر الأسماك واللحم ومنتجات الألبان مصادر جيدة لجميع الفيتامينات الثلاثة.

14.اللسان الناعم..

اللسان الناعم بشكل استثنائي، والمعروف طبيا باسم التهاب اللسان، يمكن أن يكون غير ضار نسبيًا ويتم تجاهله، ولكن يمكن أن يشير أيضًا إلى نقص خطير في العناصر الغذائية، فيتامين ب 9 ، المعروف باسم حمض الفوليك، ضروري لتطوير الحمض النووي والحمض النووي الريبي في الجسم، في حين أن الباحثين ليسوا متأكدين من السبب، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبات تفتقر إلى الفيتامين غالبًا ما يعانون من لسان لامع وناعم، تم ربط التهاب اللسان أيضًا بنقص الحديد و B12 ، مثل مشاكل الفم الأخرى، يوجد حمض الفوليك في الخضار والمكسرات والبقوليات والأسماك ذات اللون الأخضر الداكن.

15.أظافر الملعقة..

قد يدرك البعض أنه بمرور الوقت، طورت أظافرهم انبعاجًا على شكل ملعقة مغموسة، تحدث هذه الحالة عندما يعاني الشخص من نقص حاد في الحديد، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الأكسجين حول الجسم الناجم عن نقص الحديد إلى تليين الأظافر وفقدان شكلها في النهاية والبدء في الانغماس إلى الداخل.

16.خطوط بأظافر الأصابع..

الخطوط التي تظهر على الأظافر هي مشكلة أخرى في الأظافر تعمل كعلامة مبكرة على أن الشخص يواجه نقصًا في المغذيات، غالبًا ما ترتبط الخطوط الصغيرة ذات المسافات البادئة عبر الأظافر بمرض السكري وأمراض الأوعية الدموية وغيرها من المشكلات الصحية.

ولكن، في بعض الحالات، يمكن أن تكون أيضًا علامة على أن الشخص يحتاج إلى المزيد من عنصر الزنك المغذي في نظامه الغذائي، يساعد الزنك على تغذية نمو الخلايا في الجسم، وتتكاثر خلايا الظفر بسرعة كبيرة وتنمو للحفاظ على الصحة، تشمل الأطعمة الغنية بالزنك المحار واللحوم الحمراء والدجاج والأفوكادو.

17.تململ الساقين..

متلازمة تململ الساق هي حالة لا تؤخذ على محمل الجد في كثير من الأحيان ولكن يمكن أن تكون موهنة، تحدث الحالة عندما تتسبب الإحساس بالوخز والحكة في الساقين في اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه، هو الأكثر شيوعًا عند كبار السن.

يمكن أن تؤدي الهزات إلى تعطيل نوم الشخص وحتى الاسترخاء أثناء ساعات الاستيقاظ، يمكن أن يكون أيضًا سببًا للقلق، تم ربطه بانخفاض مستويات الحديد في الدماغ، يعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن الحديد يلعب دورًا في إنتاج الدماغ للدوبامين - وهو هرمون مرتبط بالسعادة - لكنهم لم يحددوا بدقة كيف يتسبب انخفاض الحديد في متلازمة تململ الساق.

18.التهيج..

عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية يمكن أن يضر بصحتك العقلية ويضعك في حالة مزاجية سيئة، من المعروف أن كل من فيتامين ب 1 ، والثيامين ، وب 6 ، وفيتامين د لها آثار إيجابية على الصحة العقلية للشخص - ويمكن أن يتسبب النقص في النظام الغذائي للشخص في حدوث مشكلات، في حين أن العلماء لم يثبتوا سبب ذلك، فقد ارتبط امتصاص فيتامين (د) من الشمس منذ فترة طويلة بتحسين الصحة العقلية.

19.ارتعاش العضلات..

نقص بوتاسيوم الدم هو حالة تحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من البوتاسيوم، وهو مادة إلكتروليتية تساعد في عمل الأعصاب والعضلات، عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من البوتاسيوم، تتعطل الإشارات الكهربائية التي تحافظ على عمل العضلات، نتيجة لذلك، قد تبدأ العضلات بالارتعاش دون حسيب ولا رقيب، الموز هو أشهر علاج لنقص البوتاسيوم، لكن الأطعمة الأخرى مثل الفول والبطاطس والخضروات تعد أيضًا مصادر ممتازة.

20. الغثيان..

قد تكون المعاناة المنتظمة من الغثيان في الصباح - حتى خلال شهر يناير الجاف - علامة على أنك بحاجة إلى المزيد من الخضر في نظامك الغذائي، الماغنيسيوم هو معدن أساسي و مرتبط بمستويات طاقة الجسم ووظيفة العضلات والأعصاب، يمكن أن يسبب النقص طويل الأمد مشاكل في الجهاز الهضمي للشخص، مما يسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية، فإن إدخال المزيد من السبانخ والبروكلي والفاصوليا في نظامك الغذائي طريقة سهلة لإصلاح هذه المشكلة.

21 .بطء التئام الجروح ..

هل سبق لك أن تعرضت لجرح لا يلتئم قد يعني ذلك أنك بحاجة إلى تناول المزيد من البرتقال، كما هو الحال مع نزيف اللثة، فإن نقص فيتامين ج في النظام الغذائي يضر بقدرة الجسم على استبدال وإصلاح الأنسجة التالفة، هذا يعني أنه عند الإصابة بجرح صغير، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للأشخاص الذين يعانون من نقص في المغذيات حتى يتعافوا، عندما يعاني شخص ما من إصابة خطيرة، قد يستغرق جسمه وقتًا أطول بكثير للتعافي إذا لم يكن لديه ما يكفي من فيتامين سي.