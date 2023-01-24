15 صورة تجسد مشروعات التنمية والتطوير داخل محافظة أسوان بمختلف القرى

أسوان - عبد الله صلاح

تشهد محافظة أسوان حزمة من المشروعات والإنجازات، بالإضافة إلى اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى"، ويرصد "اليوم السابع" 15 صورة لهذه المشروعات المتنوعة التى تغطى كافات المجالات.

ففى مشروعات قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية، تم إقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسوانى حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وتواكب مع ذلك تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات حيث جار استكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو ، فقد تم عمل 108 كم خطوط غاز طبيعى ، وتم توصيل الخدمة لـ 13 ألف شقة ، ونسبة الإنتهاء فى المدينة 100 % ، كما قامت بتنفيذ 17 كم خطوط مواسير لمياه الشرب حديثة بأقطار مختلفة 8 و 10 و 12 بوصة ، وعمل 55 محبسا عموميا، وتوصيل 1600 وصلة منزلية جديدة بتكلفة وصلت لنحو 45 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 95 %.

وعن مشروعات التطوير والتجميل، هناك إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أسوان في المكانة التي تليق بها سياحياً وتنموياً وإقتصادياً وتجارياً لأنها من أفضل المشاتى السياحية في العالم ولمقوماتها العديدة.

وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخطة ، والتى تضم واجهة مدينة أسوان منها ( بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2400 متر ) ، كما جارى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر ، والذى يضم تطوير طريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم على 3 مستويات ، وأيضاً طريق كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم داخل 16 قطاع ، بالإضافة إلى تطوير منطقة الطابية الأثرية.

وحول مشروعات حياة كريمة، بعد توجيهات الرئيس السيسى بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع تم الإنتهاء من عدد 516 مشروعا بتكلفة 3,6 مليار جنية ، فيما جارى العمل بعدد 682 مشروعا آخر بتكلفة مالية تصل إلى 17,8 مليار جنيه، وجارى التجهيز لبدء العمل في 86 مشروع بتكلفة تصل لأكثر من 2 مليار جنيه ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.