‫وزير الزراعة: لأول مرة يتم خلال أسبوع الإفراج عن حوالى 300 ألف طن مستلزمات أعلاف

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه ولأول مرة خلال أسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 135 مليون دولار، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى.

وشمل الإفراج 242 ألف طن من الذرة بحوالي 87 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 6 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر 2022 حتى 19 يناير 2023" 2.156 مليون طن منهم 1.538 مليون طن ذرة، 623 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.063 مليار دولار.