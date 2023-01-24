وكيل أوقاف الأقصر: افتتاح 26 مسجدا وتطوير وفرش 47 أخرى.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية، حيث تم افتتاح 26 مسجدا وتطوير وصيانة 15 مسجدا وفرش 32 مسجدا بسجاد الوزارة، وجار مواصلة الأعمال يومياً بمختلف قطاعات المديرية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"االيوم السابع"، أنه نجحت المديرية مؤخراً فى إفتتاح عدد (26) مسجدا جديدا، وتم استلام عدد 8 مساجد إحلال وتجديد وجار العمل بعدد 7 عمليات صيانة وترميم للمساجد، وتم فرش عدد (32) مسجدا بسجاد جديد والوارد من الوزارة بمساحة تقدر 7909 م2، وتم اعتماد مجلس إفتاء، وافتتاح عدد 6 مكاتب لتحفيظ القرآن، وتم توزيع عدد 44 طن لحوم، و14 طن أرز، 14 طن سكر على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم اعتماد عدد 167 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الأقصر، وتسليم العمل لعدد 11 مفتش دعوة جديد بالمديرية، وعقد عدد 728 جلسة مقرأة عامة، وعقد 3081 مقرأة جمهور، و24 جلسة مقرأة نموذجية، و18632 قافلة دعوية، و18632 درس راحة، و5038 جلسة برنامج صيفى للطفل، و6420 جلسة برنامج تثقيفى للطفل، و384 درسا من برنامج الدروس المنهجية، و27 ندوة من ندوات مجلس الإفتاء، و19 محضرا من محاضرات الأسبوع الثقافى.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه تم افتتاح 22 مسجدا، وتم فرش 40 مسجدا بالسجاد الجديد من الوزارة، وتم عقد 21 مسابقة تقدم لها 744 متسابقا بالقرآن، وعقد 10 برامج تدريبية مختلفة تدرب فيها 315 إمام، وشارك المديرية فى 10 فعاليات عامة، كما تم استلام إحلال وتجديد مسجدين، وصيانة 10 مساجد ويجرى العمل فى صيانة وترميم 9 مساجد أخرى، كما أهدت المديرية المحافظة 14 طن سكر و14 طن أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتمت ترقية عدد 1721 موظفا، ومنح عدد 1216 من الموظفين الحافز المقرر بالقرار رقم 265 لسنة 2021 والقرار رقم 155 لسنة 2022، ومنح العلاوة التشجيعية لعدد 101 من الموظفين، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.