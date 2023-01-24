وفاة طالبة بالإعدادية إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ،

وتم نقل جثة الطالبة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وفى هذا السياق، نعت مديرية التربية والتعليم الطالبة التى توفيت اليوم اثناء تأدية الامتحانات وذلك في بيان صادر علي صفحة الإدارة التعليمية بكفر الدوار.

وتقدم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور وليد زغلول عطية مدير عام إدارة مركز كفر الدوار، وعلاء الدين صبري اسماعيل صدقة، وكيل إدارة مركز كفر الدوار بالتعازي والمواساة لأسرة الطالبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها وأسرتها الصبر والسلوان.