وفاة طالبة بالإعدادية إثر إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية بالبحيرة

شهد مركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم الثلاثاء واقعة مأساوية، حيث لقيت طالبة في الصف الثالث الإعدادي مصرعها، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء أداء الامتحان داخل لجنة مدرسة بردلة الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتم نقل جثة الطالبة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وفى هذا السياق، نعت مديرية التربية والتعليم الطالبة التى توفيت اليوم اثناء تأدية الامتحانات وذلك في بيان صادر علي صفحة الإدارة التعليمية بكفر الدوار.
وتقدم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور وليد زغلول عطية مدير عام إدارة مركز كفر الدوار، وعلاء الدين صبري اسماعيل صدقة، وكيل إدارة مركز كفر الدوار بالتعازي والمواساة لأسرة الطالبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها وأسرتها الصبر والسلوان.
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