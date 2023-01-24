وقال روميرو - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن "الاحتجاجات الاجتماعية ستستمر لفترة طويلة "، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل بشكل مكثف مع وزارة الدفاع لإيجاد حل.

وأضاف أن البلاد تشهد - حاليا - أعلى مستويات العنف منذ الثمانينات عندما كانت السلطات تواجه مقاتلي منظمة "الدرب المضيء" اليسارية، محملا مسؤولية الاحتجاجات لمجموعة من "مجهولي الهوية" الذين يمولونها، مشيرا إلى إصابة حوالي 540 رجل شرطة .

وتستمر الاحتجاجات العنيفة فى بيرو التى تطالب باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارت، وإجراء انتخابات مبكرة. ولقى 66 شخصا مصرعهم حتى الآن، حسبما قالت صحيفة "لوس انديز" الأرجنتينية.

وقد أضرم المحتجون النار في مكتب للرقابة الوطنية لإدارة الجمارك والضرائب (سونات)، ومركز للهجرة في يونجويو، وهي بلدة تقع على بعد كيلومترين من بوليفيا، كما أضرموا النار في مكاتب دائرة الصحة الزراعية الوطنية (سيناسا) والشرطة الوطنية.