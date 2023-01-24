وقال كارنر - في تصريح اليوم عقب ختام زيارة إلى بلغاريا برفقة المستشار النمساوي كارل نيهمر - إن الهدف من الزيارة كان مناقشة الخيارات لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المستشار أجرى مباحثات مهمة مع كل من الرئيس البلغاري ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ركزت على مناقشة الخيارات لتعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية للحدود البلغارية التركية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الضغط بشكل مشترك على المفوضية الأوروبية لتوفير ملياري يورو لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بلغاريا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على حزمة شاملة لتعزيز التعاون الشرطي في مجال حماية الحدود ومكافحة تهريب البشر.