وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الولايات المتحدة أوضحت للمجتمع الدولي منذ الانفجار أنها تحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيق بأسرع وقت ممكن" .

وأضاف برايس - في تصريحات - أن " ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة، كما يتوجب محاسبة المسؤولين".

وكان انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 قد أسفر عن تضرر العديد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .