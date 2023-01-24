اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الصحفيين ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:38 ص
نقيب الصحفيين ينعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع الزميل علام عبد الغفار
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
 
وتقدم ضياء رشوان بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وإلى الزملاء بمؤسسة اليوم السابع في مصابهم الجلل، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة في مؤسسة اليوم السابع بين أقسامها المختلفة.
 
ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. 
 
وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 

نقابة الصحفيين

ضياء رشوان

علام عبدالغفار

اخبار مصر

الصحفيين

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

السيرة الذاتية للزميل الراحل علام عبد الغفار.. صور

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:18 ص

رحل صاحب الوجه البشوش.. وفاة الزميل علام عبد الغفار بعد صراع مع المرض.. "اليوم السابع" و"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعيان رئيس قسم المحافظات.. الراحل تدرج بالمناصب وقدم انفرادات صحفية مميزة على مدار 14 عامًا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:14 ص

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الزميل علام عبد الغفار

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:35 ص

"اليوم السابع" تنعى الزميل علام عبد الغفار

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة