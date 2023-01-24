نقيب الإعلاميين يعزى اليوم السابع فى وفاة الزميل علام عبد الغفار

كتب محمد السيد

تقدم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بخالص التعازى لأسرة اليوم السابع فى وفاة الزميل الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير ورئيس قسم المحافظات، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال طارق سعدة إن الزميل الراحل كان مشهود له بحسن الخلق وتفانيه فى عمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى إلى رحمه الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات بعد صراع مع المرض، ورحلة عطاء حافلة في مؤسسة اليوم السابع بين أقسامها المختلفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.