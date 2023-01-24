نشاط مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته ببيروت.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، مساء أمس الاثنين، جولته بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتى التقى خلالها بمكتب رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، لمناقشة الترتيبات اللازمة لمؤتمر "الحضور المسيحى فى الشرق الأوسط" والمقرر عقده فى أكتوبر القادم في بيروت، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، كان أبرزها ترتيبات ومواعيد الجمعية العامة لرابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، واحتفال اليوبيل الفضى، والمزمع عقدهما خلال أكتوبر من العام القادم 2024 بالقاهرة.



كلمة رئيس الطائفة

وخلال الزيارة التقى رئيس الإنجيلية بمصر عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بسوريا ولبنان؛ الدكتور القس جوزيف قصاب، رئيس المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية بسوريا ولبنان، والدكتور القس حبيب بدر، رئيس الاتّحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، والدكتور القس بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة فى الشرق الأدنى، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط المنتخب عن العائلة الإنجيليّة، والدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافة والحوار بلبنان، والدكتور نبيل قسطا، المنسق للكنائس المعمدانية بلبنان، والسيدة روز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.



جانب من لقاءات رئيس الطائفة

وشارك الدكتور القس أندريه زكى بعظة في خدمة الأحد بالكنيسة المعمدانية بزحله، وفي نفس السياق شارك رئيس الإنجيلية بكلمة عن الكتاب المقدس في الندوة التي أقامتها دار منهل الحياة بحضور عدد كبير من قيادات الكنائس الإنجيلية في لبنان.

وفي نهاية جولته التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت.