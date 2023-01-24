اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نشاط مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته ببيروت.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 05:15 م
نشاط مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته ببيروت.. اعرف التفاصيل عظة الدكتور أندرية زكى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، مساء أمس الاثنين، جولته بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتى التقى خلالها بمكتب رابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، لمناقشة الترتيبات اللازمة لمؤتمر "الحضور المسيحى فى الشرق الأوسط" والمقرر عقده فى أكتوبر القادم في بيروت، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، كان أبرزها ترتيبات ومواعيد الجمعية العامة لرابطة الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط، واحتفال اليوبيل الفضى، والمزمع عقدهما خلال أكتوبر من العام القادم 2024 بالقاهرة.

كلمة رئيس الطائفة
كلمة رئيس الطائفة

 

وخلال الزيارة التقى رئيس الإنجيلية بمصر عددًا من قيادات الطائفة الإنجيلية بسوريا ولبنان؛ الدكتور القس جوزيف قصاب، رئيس المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية بسوريا ولبنان، والدكتور القس حبيب بدر، رئيس الاتّحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، والدكتور القس بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة فى الشرق الأدنى، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط المنتخب عن العائلة الإنجيليّة، والدكتور القس رياض جرجور، رئيس منتدى الثقافة والحوار بلبنان، والدكتور نبيل قسطا، المنسق للكنائس المعمدانية بلبنان، والسيدة روز أنجيلا جرجور، الأمين العام لرابطه الكنائس الإنجيلية بالشرق الأوسط.

 

جانب من نشاط رئيس الطائفة
جانب من لقاءات رئيس الطائفة

 

وشارك الدكتور القس أندريه زكى بعظة في خدمة الأحد بالكنيسة المعمدانية بزحله، وفي نفس السياق شارك رئيس الإنجيلية بكلمة عن الكتاب المقدس في الندوة التي أقامتها دار منهل الحياة بحضور عدد كبير من قيادات الكنائس الإنجيلية في لبنان.

وفي نهاية جولته التقى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كلمة رئيس الطائفة
عظة رئيس الطائفة

 


الطائفه الانجيليه

بيروت

اخبار الطائفه الانجيليه

لبنان

اندريه زكى



الموضوعات المتعلقة

نبيه برى: لبنان وصل للأسوأ وعقد جلسات لانتخاب الرئيس لن تحققا شيئا دون توافق

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:50 ص

وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء ورموز الجالية المصرية فى لبنان وسلطنة عمان

الثلاثاء، 24 يناير 2023 10:55 ص

وزير خارجية لبنان يطالب الأمم المتحدة بتوضيح أسباب تعليق حق بلاده فى التصويت

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:00 ص

بعد أزمتى تشكيل الحكومة والفراغ الرئاسى.. هل يواجه لبنان أزمة بالبرلمان؟.. اعتصام النواب لليوم الخامس.. صحف لبنانية: سابقة فى تاريخ العمل النيابى.. والبطريرك المارونى: يجب منع سقوط الدولة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:00 م

لبنان: مجهولون يلقون قنبلة على مبنى قناة LBC ببيروت

الأحد، 22 يناير 2023 11:32 م

مفتى لبنان يدعو لقوانين دولية تحرم الإساءة للشرائع للحد من العنصرية

الأحد، 22 يناير 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة