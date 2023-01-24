نائب محافظ الأقصر يكشف تفاصيل المشروعات التنموية فى شتى المدن.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن سعى المحافظة فى عدد من المشروعات التنموية المتنوعة، وعلى رأسها مزارع بلادى بمدينة إسنا، حيث تم البدء في إنشاء مزرعة إنتاج داجنى على مساحة 650 فدانا بإسنا بعدد 50 عنبر بسعة 35 ألف طائر للعنبر الواحد، وهو مشروع قطاع خاص عن طريق التعاقد بحق الانتفاع وتنتج في زمن الدورة الواحدة من إجمالي عدد 7 دورات سنويا 17.5 مليون طائر، ومزودة بمجزر آلي 10 آلاف طائر في الساعة بأنفاق تبريد سعة 2 مليون طائر، ونسبة التنفيذ 50% ومن المتوقع أول إنتاج للمحطة فبراير 2023.

وأضاف نائب محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تشمل تلك المشروعات التنموية مشروع متكامل للتنمية الزراعية والحيوانية، حيث تم الإتفاق مع جهاز التعمير على إنشاء مشروع متكامل للتنمية الزراعية والحيوانية على مساحة 200 فدان بالمدامود بمركز الزينية، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتم الرفع المساحى للموقع وجارى إتخاذ الإجراءات، وتشمل مكونات المشروع:- "صوب زراعية – وإنتاج حيواني تربية أبقار + مصنع ألبان وجبنة".

أما بالنسبة لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، فقد تم الإتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على تفعيل البروتوكول بينها وبين المحافظة على إنشاء مصنع تجفيف طماطم وخضروات بإسنا على مساحة 10 فدان ومجزر بإسنا وإنشاء سوق خضار بالبياضية على مساحة 5 فدان، وتم بدء الرفع المساحي لمشروعات إسنا (المصنع + المجزر)، وكذلك استغلال مبنى المخبز المليونى والمتوقف منذ أبريل 2017، حيث تم عرضه للاستغلال سابقاً على وزارة الإنتاج الحربى، والتموين والصحة لاستغلاله وتعذر الأمر، وتبلغ مساحة المخبز 3190 م2، كما تم الإتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمسؤولين بمدينة الصناعات الغذائية التابعة لجهاز المشروعات (سايلو فودز)، وذلك لتخصيص المخبز المليونى ليكون فرعا لمدينة الصناعات الغذائية بالأقصر، وليخدم محافظات الصعيد (أسوان – قنا – الوادى الجديد - سوهاج – أسيوط – البحر الأحمر) لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد محمد عبد القادر خيرى، على أنه تم إنشاء مصنع لتجفيف الخضروات والفاكهة بالطاقة الشمسية، وتم تخصيص مساحة 2000م بالقرار الجمهورى رقم 214 لسنة 2022 لصالح المحافظة، لبناء مجفف للخضروات والفاكهة بالطاقة الشمسية بمركز ومدينة اسنا والذي يخدم أكثر من300 مزارع وأسرهم من مزارعي الطماطم كمرحلة أولى، وإقامة مجمع أسمدة فوسفاتية بمركز ومدينة اسنا بمنطقة الكلابية على مساحة 150 فدانا خارج الزمام وداخل الـ2 كيلو لصالح شركة كفر الزيات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، وجارى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للبدء في إنشاء المشروع (هيئة التنمية الصناعية).