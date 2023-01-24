نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينعى علام عبدالغفار: شغله الأول هموم الناس

كتبت – مرام محمد

قدم مختار أبو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، العزاء إلى أسرة اليوم السابع في وفاة الزميل علام عبدالغفار نائب رئيس التحرير والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وأكد مختار في تصريحات لليوم السابع: "نعزي أنفسنا وكل من عرف الصحفي الراحل الأستاذ علام عبد الغفار، وإنا لله وإنا إليه راجعون، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. الراحل كان خدوم، ويحب الخير.. وشغله الأول هموم الناس".

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس أن الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص المحب لوطنه.