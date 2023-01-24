منظمة الصحة العالمية تكشف تفاصيل اختطاف أحد أطبائها في مالي

كتب- وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اختطاف أحد أطبائها في شرق مالي، لافتة إلى أن الدافع وراء الحادث غير واضح، جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن الهيئة الصحية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال البيان: "تأسف منظمة الصحة العالمية لاختطاف الدكتور محمدو دياوارا، الذي اختطفه مهاجمون مجهولون من سيارته في 23 يناير، في بلدة ميناكا".

وتعاني مالي من اضطرابات أمنية وسط هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد مجموعات إرهابية على رأسها "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.