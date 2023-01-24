اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:30 م
أكرم القصاص
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مصر تدين تمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندى فى لاهاى

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:10 م
مصر تدين تمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندى فى لاهاى وزير الخارجية سامح شكري
أ ش أ

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أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.
 
كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات، التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

مصر

البرلمان الهولندي

لاهاي

المصحف الشريف

تمزيق المصحف الشريف



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