مصرع طالب سقط أسفل عجلات القطار بقرية شطوره شمالى سوهاج

لقى طالب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى محافظة سوهاج ،على إثر سقوطه أسفل عجلات قطار أسيوط سوهاج حال استقلاله للقطار من محطة سكك حديد شطوره دائرة المركز، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طالب على إثر سقوطه أسفل عجلات إحدى القطارات بناحية قرية شطوره دائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج ، وتم نقل الجثة للمستشفى العام والتحفظ عليها داخل المشرحة بالمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث مركز شرطة طهطا ورئيس فرع بحث الشمال، أنه أثناء استقلال المدعو يوسف ص ص م 17 سنة طالب ويقيم دائرة مركز المراغة القطار" أسيوط – سوهاج "من محطة شطوره أختل توازنه وسقط أسفل القطار مما أدي لوفاته، تم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار أهلية الطالب المتوفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كانت محطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج، قد شهدت قبل ذلك وفاة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، عقب إصطدام أحد القطارات به، عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، والتي لإجراء شئونها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب إنتقال نائب المدير لقطاع الجنوب، والتي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز، بوفاة المدعو ر. . ع . م 45 سنة ، ويقيم دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة عقب إصطدام إحدى القطارات به.