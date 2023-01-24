مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 أخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق "مصر - أسوان" الزراعي أمام مدخل قرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتي ملاكي على طريق "مصر - أسوان" الزراعي أمام مدخل قرية السمطا بمركز دشنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشريف مصطفى أحمد، 50 عامًا، وإصابة حميد أبو الفضل حميد، 21 عامًا، مجند، كسر بالساق اليسري، وطارق علاء عبد الوهاب، 21 عامًا، مجند، سحجات وكدمات، وعلاء الشريف مصطفى، 10 أعوام، نزيف بالمخ، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي إحداهما تحمل رقم 7450 ب ر ي والأخرى تحمل رقم 6841 ق ر ل، على طريق "مصر - أسوان" الزراعي أمام مدخل قرية السمطا بمركز دشنا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.