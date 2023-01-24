محاكمة نائب بريطانى قدم 30 ألف إسترلينى فواتير مزيفة لتمويل إدمانه الكوكايين

كتبت: نهال ابو السعود

قال ممثلو الادعاء فى المملكة المتحدة إن النائب السابق في برلمان بريطانيا جاريد اومارا حاول أن يطالب بما يصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لتمويل إدمانه لمخدر الكوكايين، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وبحسب التقرير، اومارا متهم بارتكاب ثماني تهم بالاحتيال عندما كان نائبا عن حزب العمال عن شيفيلد هالام، بدعوى انه حاول المطالبة بحوالي 30 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب باستخدام فواتير مزيفة لمنظمات لم تكن موجودة.

قالت الصحيفة، في اليوم الأول من محاكمته في محكمة تاج ليدز ، استمعت هيئة المحلفين إلى أن أومارا قدم فواتير مزيفة إلى هيئة المعايير البرلمانية المستقلة (IPSA) ، وهي الهيئة التي تم إنشاؤها للتدقيق في دعاوى النواب بعد خلافات النفقات.

قال المدعي العام جيمس بورن-آرتون إن جزءًا من عملية الاحتيال تضمنت إنشاء مؤسسة خيرية خيالية تسمى "Confident About Autism South Yorkshire" للمطالبة بالمدفوعات.

ونفى اومارا الذي لم يكن حاضرا في المحكمة وحضر عبر رابط فيديو من منزله في شيفيلد جميع التهم الموجهة اليه، وقال المدعى العام ان النائب السابق، كان يعيش بما يتجاوز إمكانياته وفي حاجة ماسة إلى المال بسبب ادمانه الكبير على الكوكايين.

ووفقا للتقرير، استمعت المحكمة إلى كيفية تخطيطه لمشاركة عائدات الاحتيال مع شركائه في التهمة وهما جاريث أرنولد وجون وودليف وكلاهما كانا يعملان في مكتبه في عام 2019، الأول كرئيس موظفيه خلال حملة الانتخابات العامة 2019 والآخر كعامل دعم للدوائر الانتخابية ، وهو دور قال الادعاء إنه لم تنفذ.

قال المدعي العام للمحكمة انه خلال المقابلات مع الشرطة ، وصف أرنولد حالة محزنة بلا شك حيث كان أومارا غير قادر على التعامل مع المكتب الذي كان يشغله، وكان في حالة صحية عقلية سيئة وكان مدمنًا بشدة على الكوكايين الذي كان يستهلكه بكميات هائلة.

يذكر ان أومارا فاز في انتخابات شيفيلد هالام عن حزب العمال من زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق السير نيك كليج في عام 2017، لكنه ترك الحزب لاحقًا بعد سلسلة من الخلافات وبقى في منصبه كنائب مستقل لكنه لم يخوض الانتخابات العامة لعام 2019 ولا تزال القضية أمام القضاء.