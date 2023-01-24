محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز خدمي حضاري بنقادة

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة قنا ومؤسسة تنمية لتنفيذ إنشاء مركز خدمي حضاري بمركز نقادة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وياسر أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وهند عبدالمجيد، المدير التنفيذي للمؤسسة، ورضا منصور، المدير المالي بالمؤسسة، وحسانية محسب، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بنقادة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم إنشاء مركز خدمي حضاري علي مساحة 10 الاف متر مربع يضم ( سوق تجاري – منطقة خدمات إداريه ومكتبيه ـ مكتبة – مسرح - حضانة ـ مبنی حرفی ـ مبنى ترفيهى ـ صاله العاب رياضيه ) بمنطقة الشيخ حسين بجوار العمارات السكنية بمركز نقادة.

وأضاف الداودي، إن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكرت هند عبدالمجيد، أن الجمعية من المؤسسات الأهلية العاملة علي تنمية المجتمع وتهدف الي دراسة الاحتياجات واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية ، مشيرة أن المؤسسة أطلقت مبادرة تحت شعار " تناغم " تهدف الي خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لاختيار مركز بالمحافظة ليكون نموذج لانشاء مشروع به.





