محافظ المنوفية: تحرير 234 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، حيث تم اليوم الثلاثاء تحرير (234) محضرا تموينيا بنطاق المحافظة خلال الحملات اليومية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تنوع بين (89) محضر مخالفات مخابز، ونقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات، و(145) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط (500) كجم أرز حر ، طن نخالة خشنة، (75) كجم سلع غذائية جميعهم مجهولة المصدر، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضرين جنح أحدهم ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الحبوب والأعلاف بمدينة شبين الكوم، والآخر ضد صاحب سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية ببركة السبع لحيازتهم كمية قدرها (500) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي .

كما تم تحرير (3) محاضر جنح ببركة السبع ، أحدهم ضد بائع لحوم و مصنعاتها وسلع غذائية أخرى وضبط (13) كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، (11) كجم عسل نحل ، (6) كجم زبدة مجهول المصدر ، و محضرين ضد عدد من البائعين لحيازتهم (19) كجم سمك ، (26) كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية لحيازته (1) طن نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .