محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لتوزيع وزراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة لفاكهة الجوافة والليمون والبرتقال واليوسفى والزيتون والرمان من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء.

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء توريد قافلة الأشجار الممولة من وزارة التنمية المحلية بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والمهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن.

كلف اللواء أشرف عطية، بوضع خطة عامة لتوزيع هذه الأشجار فى الطرق السريعة ، والشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية لزيادة فرص الظل فى أماكن إنتظار وسائل النقل ، وخاصة فى ظل الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين ، بالإضافة إلى إستخدامها كمصدات للرمال.

وأشار إلى أهمية توزيع هذه الأشجار المثمرة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب ، علاوة على الحدائق والمتنزهات العامة بما يساهم في زيادة نسبة المسطحات الخضراء التى تتميز بها مدن المحافظة.