اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تفتتح منافذ أهلا رمضان بشارع أحمد حلمى بحى الساحل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:19 م
محافظة القاهرة تفتتح منافذ أهلا رمضان بشارع أحمد حلمى بحى الساحل منافذ سلع أهلا رمضان
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت محافظة القاهرة إفتتاح منافذ " أهلا رمضان " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذا جديدا بشارع أحمد حلمي بحي الساحل ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء العاصمة.

وشهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق كما يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة إستمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين .

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه يتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية خاصة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

افتتاح منافذ أهلا رمضان
افتتاح منافذ أهلا رمضان

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

جانب من المنافذ
جانب من المنافذ

 

منافذ أهلا رمضان
منافذ أهلا رمضان

 


السلع الغذائية

القاهرة

منافذ السلع الجديدة

الساحل



الموضوعات المتعلقة

منافذ جديدة للسلع الغذائية المخفضة بالسيدة زينب والمعصرة.. صور

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:22 م

محافظة القاهرة تستعد لفتح منفذ للسلع الغذائية بشارع الوسط بكورنيش التبين

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:12 م

رئيس جامعة طنطا يفتتح منفذ بيع السلع الغذائية بمجمع الكليات بسبرباى

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:04 م

افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بالحامول في كفر الشيخ.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 08:03 م

موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 23-1-2023.. 30% تخفيض بأسعار السلع الغذائية بالبحيرة

الإثنين، 23 يناير 2023 06:00 م

افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بإيتاى البارود فى البحيرة.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 04:24 م

المغرب يشهد قفزة فى نسب التضخم.. المملكة ضمن قائمة"المنطقة الحمراء".. السلع الغذائية فى المقدمة وزيادة12% فى تعريفة المواصلات.. والبنك الدولى يحذر من معدلات التضخم بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

الإثنين، 23 يناير 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة