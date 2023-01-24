متهمان اشتركا في تزوير الأختام والمستندات الرسمية.. وقرار بتجديد حبس المتهمين

كتبت أمنية الموجى- أسماء شلبى

جددت المحكمة المختصة ، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالي، اعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام ( شخصين "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.