وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء أن لافروف وصل مباباني قادما من جنوب إفريقيا في إطار جولته الأفريقية.

مملكة إيسواتيني أعيد تسميتها رسميا من سوازيلاند في عام 2018 وهي مملكة دستورية فيما تعد هذه الدولة عضوا في الكومنولث الذي تقوده بريطانيا.

ويبلغ عدد سكان إيسواتيني مليونا و 172 ألفا و369 نسمة وتحدها جنوب إفريقيا وموزمبيق. وترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاتحاد الروسي منذ 19 نوفمبر 1999.