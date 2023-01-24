وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمملكة إسواتيني ـ إنه أجرى مباحثات مثمرة مع مسؤولي المملكة تطرقت إلى التعاون في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والزراعية والطاقة، وأن مملكة إسواتيني تواجه صعوبات بشأن مسألة إمدادات الأسمدة، مؤكدا أن موسكو على استعداد لتقديم المساعدات اللازمة مجانا.

وتابع لافروف :أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا أن هناك 280 ألف طن من الأسمدة الروسية محتجزة في موانئ الاتحاد الأوروبي والشركات التي تعود لها هذه الأسمدة مستعدة وبدعم من الحكومة الروسية لنقلها مجانا إلى الدول التي بحاجة إليها.

وطالب وزير الخارجية الروسي بضرورة رفع الحظر عن هذه الشحنات ونقلها إلى الدول الفقيرة، مضيفا: أن الدول الأوروبية تبحث عن أي أسلوب لمعاقبة روسيا بينما هي في الواقع تعاقب الدول الفقيرة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف قد وصل - في وقت سابق - إلى مملكة إسواتيني في زيارة رسمية، قادما من جنوب إفريقيا في إطار جولة تحضيرا للقمة الروسية -الإفريقية الثانية في الفترة من 26 إلى 29 يوليو المقبل.