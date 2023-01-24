اليوم السابع
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كيفية قراءة بطاقة الاعتماد لتقاوى البطاطس الهولندى؟ مستشار وزير الزراعة يجيب

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:00 ص
كيفية قراءة بطاقة الاعتماد لتقاوى البطاطس الهولندى؟ مستشار وزير الزراعة يجيب محصو البطاطس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تستورد مصر تقاوى البطاطس من 4 دول "تقريبا ما بين 130 - 170 ألف طن" سنوياً من هولندا "معظم التقاوي" والدنمارك وفرنسا وأسكتلندا وكميات قليلة من ألمانيا ولوكسمبرج، وكل دولة لها "هيئة عامة لفحص واعتماد التقاوي".

 

وتعد البطاطس محصولًا مهمًا فى هولندا من إجمالى المساحة المنزرعة من البطاطس والتى تبلغ حوالى 150،000 هكتار "370 ألف فدان – مصر تزرع ما يفوق 400 الف فدان" كل عام منهم ما بين 35000 و 38000 هكتار " ما بين 85- 100 الف فدان" من البطاطس لغرض التقاوى .

 

و توفر هولندا تقاوى البطاطس لجميع دول العالم تقريباً وتبذل جهوداً كبيرة فى البحوث ومراقبة الجودة، وبناء مجموعة قوية من الأصناف المتميزة، حيث يقوم حوالى 1500 مزارع معتمد انتاج حوالى مليون طن تقاوى سنوياً من 300 صنف معتمد.

 

‏‎وتتولى هيئة خدمات فحص واعتماد التقاوي الزراعية وتقاوي البطاطس الهولندية NAK  مسئولية فحص وتقييم واعتماد التقاوي الهولندية ثلاث مرات اثناء الموسم اولها فى مايو وذلك للتحقق من كل ما يتعلق بنقاء الصنف والادوات والمدخلات المستخدمة فى الانتاج وكذلك فحص الامراض والافات
‏‎وفى هذا التقرير يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ومستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى فهيم كيفية قراءة بطاقة الاعتماد "البطاقة البيضاء الموجودة على شيكارة تقاوى البطاطس": التى تتضمن الارقام التوضيحية على البطاقة المرفقة "الارقام فى الدوائر الجمراء".
 
‏‎1- رتبة التقاوي التى نستوردها فقط هي تقاوي الاساس "الجيل السادس والسابع" E & SE"اما رتبة A & C فتم الغاء استيرادهما من فترة.
 
‏‎2- نوع بطاقة الاعتماد "بيضاء او زرقاء "  Certified seed potatoes (blue
‏certificate) or basic seed potatoes (white)
 
‏‎3- نوع التقاوي "بطاطس" Species: potato
 
‏‎4- اسم الصنف The variety’s name
 
‏‎5- رقم المزارع "المسجل فى هيئة الاعتماد " Number under which the grower is registered with the NAK
 
‏‎6- تاريخ اعطاء شهاد الاعتماد Date of certification
 
‏‎7- البلد المنتج للتقاوي Country in which the potatoes originated
 
‏‎8- حجم التقاوي (مم) Grading in millimetres ويفضل الاحجام من 28/55
 
‏‎9- سنة انتاج التقاوي Year of production
 
‏‎10- منطقة الانتاج "خريطة" Area  وفيها خريطة هولندا المقوسة جزء باللون الاسود وهذا هو منطقة الانتاج الخاصة التقاوي ، وهنا يفضل التقاوي المنتجة من المناطق الشمالية في هولندا هذه المناطق الباردة تكون اقل ما يمكن لانتشار حشرة المن او حتى امراض الندوات والاعفان البكتيرية" من مناطق ليوفاردين غرونينغن بالتحديد في شمال هولندا.
 
‏‎11- رقم الشهادة المحدد The unique certificate’s number
 
‏‎12- كود وحدة التعبئة Packaging unit
 
‏‎13- كود خاص بإستيفاء المتطلبات للكائنات الضارة ذات الصلة في المناطق المحمية Requirements for relevant harmful organisms of Protected Zones are met
 
‏‎14- كود خاص باستيفاء اشتراطات الاتحاد الاوربي لاعتماد التقاوي EU phytosanitary requirements are met
 
‏‎15 - التفتيش والشهادات وفقا توجيهات الاتحاد الأوروبي Inspections and certification in accordance with the relevant EU-directives
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

تقاوى البطاطس

البطاطس الهولندى



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