قضايا الدولة تستقبل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 لسحب الملفات

كتب - أحمد عبد الهادى

توافد المتقدمون لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من دفعة 2022، لسحب ملفات التعيين، حيث تستقبل هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، نظير رسوم 600 جنيه من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك – القاهرة.

وحددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية يجب أن تتوفر فى المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

وتمثلت هذه الشروط الرئيسية:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة فى إعلان الوظيفة أنه يجرى سحب ملف التقديم نظير 600 جنيه، من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن: 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل وذلك بعد تقديم صورة البطاقة وصورة المؤهل.

التقديم إلكترونيا

كما حددت هيئة قضايا الدولة إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير.

أما عن التقديم إلكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg فذلك خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل وذلك من خلال مجموعة من الخطوات:

1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

3- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 18 فبراير الى يوم الخميس 13 مارس طبقا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ونبهت الهيئة الى أنه لن يلتفت الى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوغاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع اصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.