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أكرم القصاص
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عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسجد الحامدية الشاذلية الجمعة بعد صلاة المغرب

الثلاثاء، 24 يناير 2023 03:17 م
عزاء الزميل علام عبدالغفار بمسجد الحامدية الشاذلية الجمعة بعد صلاة المغرب الزميل علام عبد الغفار
كتب: محمد الأحمدى

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يقام عزاء الكاتب الصحفي علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة اليوم السابع ونائب رئيس التحرير، الجمعة المقبلة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب. 

 

ونعت مؤسسة وفريق عمل "اليوم السابع" برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.


اليوم السابع

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عزاء الزميل علام عبد الغفار

عزاء علام عبد الغفار

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