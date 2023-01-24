وأضاف أونيشينكو - لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن "العالم بحاجة إلى الاستعداد لأوبئة جديدة، حيث سيكون هناك المزيد من الأوبئة، ونحن بحاجة إلى الاستعداد والقدرة على إيجاد طرق تشخيص أسرع لفهم نوع الفيروس الذي نتعامل معه".

وأكد العالم الروسي الحاجة لامتلاك القدرة على تطوير اللقاحات بشكل أسرع في محاولة للتصدي على أي فيروسات قد تتفشى في أي وقت.

ووفقا لما أورده مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، فإن تم تسجيل 4 آلاف و719 إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديد XBB.1.5 أمس الإثنين.

وكان قد تخطى إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم 673 مليونا و507 آلاف إصابة حتى أمس، فيما تخطت حالات الوفيات 6 ملايين و748 ألفا.

