ضبط 23 مخبزا بلديا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 23 مخبز بمركزى الدلنجات والرحمانية لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة ، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .