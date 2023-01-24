ضبط منظفات مجهولة المصدر.. حملة تموينية لمراقبة المحال التجارية بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية مساء الاثنين، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة لضبط ومراقبة المحال التجارية بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، ومطابقة للمواصفات، واستهلت الحملة عملها بمنفذ لبيع الخضروات والفاكهة؛ وذلك للتأكد من توافر كافة الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وجودة متميزة، كذلك للتأكد من توافر الشهادات الصحية مع العاملين بالمنفذ.

كما تم المرور على عدد من المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح، وتم تحرير محاضر للمحال المخالفة لبيع الأرز و السكر المعبأ بسعر أزيد من السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصادرة كميات من الأرز بدون فواتير، كما تم التحفظ على كميات من المخلل وكذلك كميات من المنظفات السائلة مجهولة المصدر.

وتنوعت المحاضر ما بين البيع بأزيد من السعر، وبضائع بدون فواتير، وعدم وجود شهادة صحية و بضائع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتستمر الحملات الرقابية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بمحافظة الإسماعيلية لضبط الأسواق وعدم احتكار السلع الأساسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار، تأكيدًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.