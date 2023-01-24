ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع، متهم بالغش التجاري، وحيازته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد أن أشارت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، لتورط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، في الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مدير الثلاجة، وبحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".