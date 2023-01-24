وذكرت الصحيفة - تحت عنوان (السيسي: الأزمة الحالية نتاج تداعيات أزمات عالمية كبيرة ولا علاقة لها بالمشروعات التنموية في مصر) - أن الرئيس السيسي قال، خلال الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليارات دولار سنويا وبعد تطويرها ارتفع دخل القناة؛ ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار حاليا، وأنه من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مبلغ يتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أضاف أن مصر شهدت - خلال السنوات السبعة الماضية - زيادة سكانية بنحو 14 مليون مواطن، وأنه خلال السنوات العشرة الماضية التي تلت عام 2011 شهدت زيادة بنحو 20 مليون مواطن، مؤكدا أن تطوير البنية الأساسية للكهرباء كان هاما لمجابهة الطلب والتنمية المستهدفة،وأنه تم استثمار نحو 1.5 تريليون جنيه لحل هذه الأزمة.

وحول المشروعات الخاصة بالشبكة القومية للطرق، نوهت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس السيسي أنه يتحرك كثيرا على هذه الطرق، وتساءل: ماذا لو لم يكن إنجاز شبكة الطرق بهذه الطريقة.. كيف كان سيتحرك المواطنون؟، مشيرا إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه ومن الممكن أن يصل إلى تريليوني جنيه لتطوير شبكة الطرق في مصر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد النجاح بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب، وقال "سنقوم بتنظيم احتفالية كبيرة في العريش ورفح والشيخ زويد"، لافتا إلى أن طائرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كانت أول طائرة تهبط في مطار العريش منذ 7 أو 8 سنوات وأنه لم يكن في مقدورنا إقامة تلك الاحتفالية حين كانت العريش ورفح في تلك الحالة، مشددا على ضرورة تأكيد قدرة الدولة المصرية في السيادة على أراضيها، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يأخذ أو يسيطر عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن ثمن ذلك كان كبيرا، ليس أموالا بل دم ومصابون وشهداء انتقلوا إلى جوار ربهم، ونتمنى أن يجمعنا الله بهم في سلام وأمان في يوم القيامة، مشددا على أن شعب مصر دفع الثمن بالكامل.