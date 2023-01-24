شركة عقارات تقاضى تويتر للتأخر فى سداد الإيجار عن مقر لندن

كتبت: نهال ابو السعود

رفعت شركة كراون إستيت، المسؤولة عن إدارة العقارات التابعة للتاج الملكي في بريطانيا، دعوى قضائية ضد شركة تويتر تطالبها فيها بسداد الإيجار المتأخر لمقر شركة التواصل الاجتماعي في لندن.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، رفعت الشركة التي تشرف على مجموعة من العقارات المملوكة للملك تشارلز الثالث، الدعوى ضد تويتر أمام المحكمة العليا في لندن الأسبوع الماضي.

وعلمت بي بي سي أن تخلف تويتر المزعوم عن سداد القيمة الإيجارية يتعلق بمقر الشركة الرئيسي وسط العاصمة لندن، ولم ترد الشركة عند طلب التعليق.

يأتي ذلك بعد أن دفع إيلون ماسك، ثاني أغنى رجل في العالم، 44 مليار دولار مقابل الاستحواذ على الشركة في أكتوبر الماضي قبل أن يعلن لاحقا الاستغناء عن نصف العمالة في الشركة تقريبا بإلغاء حوالي 7 الاف وظيفة.

واتخذت الشركة البريطانية المسؤولة عن إدارة العقارات الملكية هذه الخطوة بعد مطالبة تويتر بسداد القيمة الإيجارية للمبنى الإداري الكائن في شارع أير، وتُعد هذه الشركة واحدة من أكبر الشركات التجارية المستقلة في المملكة المتحدة التي تدر أرباحا لوزارة الخزانة البريطانية بغرض الإنفاق العام.

كما تخصص نسبة تبلغ 15 % من الفائض السنوي من أرباح هذه العقارات للعائلة الملكية، فيما يُعرف باسم المنحة السيادية لدعم الواجبات الرسمية، وتمتلك هذه الشركة 10 مليون متر مربع من العقارات في العاصمة لندن إضافة إلى ساحل البحر حول إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية وغير ذلك من العقارات.

وقال إيلون ماسك، الذي يمتلك شركتي تيسلا وسبايس إكس، إن شركة تويتر يعمل بها في الوقت الحالي 2300 موظف فقط.

كشف تقرير سابق ان تويتر يمر بازمة في التمويل بعد خفض أربعة معلنين الإنفاق بين 92%و 98.7% خلال الأسبوع الذي سبق استحواذ ايلون ماسك على المنصة، وبشكل عام انخفض الإنفاق الإعلاني من قبل أكبر 30 شركة بنسبة 42% إلى ما يقدر بنحو 53.8 مليون دولار لشهري نوفمبر وديسمبر مجتمعين ، وفقًا لشركة ابحاث Pathmatics التابعة لرويترز.