شركة إيني تدعو إيطاليا لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسى بحلول الشتاء المقبل

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، كلاوديو ديسكالزي، إنه ينبغي على بلاده أن تتخلص من اعتمادها على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 / 2025.

وأضاف ديسكالزي، خلال زيارة للجزائر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، "إنني متفائل بأننا سنكون قادرين على خفض الإمدادات الروسية من الغاز إلى الصفر في شتاء 2024-2025". وتابع قائلا: "أود أن أقول إننا إذا واصلنا الأمور على هذا النحو، فسوف تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".

ووقعت إيطاليا اتفاقيات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا وحلت الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا.